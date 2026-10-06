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06 октября, 14:39

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SCMP: пассажир China Eastern заставил бортпроводницу извиняться на коленях

Пассажир China Eastern заставил бортпроводницу несколько раз извиняться на коленях

Фото: depositphotos/kasto

Пассажир авиакомпании China Eastern Airlines заставил бортпроводницу несколько раз извиняться на коленях. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на South China Morning Post.

Конфликт произошел 28 сентября на рейсе MU6741 из Хэфэя в Далянь. По данным издания, во время обслуживания тележка случайно задела локоть мужчины, который спал. Сотрудница сразу извинилась и проверила его состояние, однако пассажир начал грубо выражаться и угрожать ей.

Запись произошедшего быстро распространилась в соцсетях. На видео видно, как бортпроводница опускается на колени в проходе и продолжает извиняться. Как рассказал очевидец, она делала это два или три раза.

После приземления мужчину осмотрели врачи. Никаких явных травм или отека у него не обнаружили. Дополнительная помощь ему также не потребовалась. Сам пассажир отказался ехать в больницу и покинул аэропорт.

В China Eastern заявили, что действия мужчины могли нарушить порядок на борту и серьезно затронули достоинство и профессиональные права сотрудницы. Компания передала материалы полиции, приостановила перевозку этого пассажира своими рейсами и предоставила бортпроводнице психологическую и юридическую поддержку.

Ранее нетрезвый пассажир рейса Дубай – Санкт-Петербург напал на бортпроводников. Он нанес им удары в лицо и живот. Мужчину обезвредили сотрудники транспортной полиции. В отношении пассажира возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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