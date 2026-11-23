Фото: MAX/Baza

Генеральное консульство России в Хошимине подтвердило, что занимается судьбой пожилой женщины, предположительно гражданки России, которую обнаружили в Нячанге без документов и с признаками потери памяти, рассказали ТАСС в диппредставительстве.

"Ведется работа по установлению родственников этой женщины", – отметили в ведомстве.

У найденной женщины нет документов, по которым можно установить ее личность. Она представляется как Лидия Васильевна Упорова. Волонтеры поместили пенсионерку в медицинский центр и помогают ей вспомнить подробности своей жизни.

В диппредставительстве добавили, что следят за развитием дела и готовы в любой момент поддержать граждан России, чтобы обеспечить соблюдение их прав и законных интересов.

Телеграм-канал Baza первым сообщил о случившемся. По его сведениям, пенсионерку нашли полицейские в западной части Нячанга. Пока не удалось установить, откуда она приехала и есть ли у нее близкие во Вьетнаме. Из-за возраста и проблем со здоровьем женщина почти утратила воспоминания о семье и о том, где живет.

Ранее генеральное консульство России в Милане сообщило о содействии семье россиянина, погибшего при купании в озере Комо. Несчастный случай произошел в окрестностях коммуны Нессо. Мужчина находился в воде со своей девушкой, когда неожиданно ушел под воду.

Спутница вызвала спасателей, однако они не смогли его спасти. Позже тело погибшего подняли из озера. Российская дипмиссия уже обратилась в профильные органы Италии с официальными запросами для установления всех обстоятельств трагедии.

