Лавров призвал Японию отказаться от недружественного курса для диалога с РФ

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Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Тосимицу Мотэги призвал Токио отказаться от недружественного курса для возобновления диалога. Об этом сообщается на сайте ведомства.

30 октября в Атланте на полях министерской встречи G20 по просьбе японской стороны состоялась краткая беседа Лаврова с Мотэги, в ходе которой затрагивались двусторонние отношения.

"С российской стороны было подчеркнуто, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога необходим отказ Токио от недружественного курса", – указано в сообщении.

Ранее в МИД РФ заявили, что двусторонние связи Москвы и Токио продолжают серьезно деградировать, а практическое взаимодействие сохраняется лишь по отдельным вопросам.

При этом ряд политических и общественных деятелей Японии в личных контактах выражают озабоченность антироссийским курсом официального Токио. Однако премьер-министр Санаэ Такаити продолжает линию своих предшественников.

