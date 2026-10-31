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31 октября, 04:13

Общество

Новый ГОСТ на хурму начнет действовать в России с 1 ноября

Фото: 123RF.соm/joseh51

С 1 ноября 2026 года в России начнет действовать новый межгосударственный стандарт на свежую хурму. Документ устанавливает требования к качеству, внешнему виду и размерам плодов, следует из материалов Росстандарта.

Согласно стандарту, хурму будут разделять на три сорта: высший, первый и второй. Независимо от категории плоды должны быть целыми, чистыми и твердыми, иметь характерную для конкретного сорта форму и окраску.

На поверхности не допускаются следы плесени и гнили, механические повреждения, признаки болезней и поражения вредителями. Плодоножки должны быть срезаны у основания, а чашелистики – оставаться целыми и неповрежденными.

Основное различие между сортами заключается в допустимых дефектах. Для высшей категории разрешены только незначительные изъяны поверхности, которые не влияют на внешний вид, качество и сохранность продукта. У хурмы первого и второго сортов допускаются небольшие участки побитости и следы воздействия солнечных лучей.

При этом зеленые и перезрелые плоды не смогут относиться ни к одной из категорий. Цвет хурмы должен варьироваться от желтого до оранжевого или коричнево-оранжевого. Для первого и второго сортов также допускается небольшое побурение мякоти.

Стандарт устанавливает и минимальный размер плодов. Диаметр хурмы высшего и первого сортов должен составлять не менее 60 миллиметров, второго сорта – не менее 40 миллиметров.

Кроме того, документ содержит требования к упаковке и маркировке продукции, а также правила ее приемки, перевозки и хранения.

Ранее в России утвердили ГОСТ, устанавливающий требования к полуфабрикатам из фруктов и овощей. Документ определяет общие технические требования к этой категории продукции. В частности, он регламентирует внешний вид, консистенцию, вкус, запах и цвет полуфабрикатов.

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