31 октября, 04:41Происшествия
Двухлетний ребенок и мужчина погибли в ДТП в Уссурийске
Фото: MAX/"Прокуратура Приморья"
Двухлетний ребенок и мужчина погибли в результате серьезной аварии в Уссурийске. Еще три человека получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
По предварительным данным, авария произошла ночью 30 октября 2026 года. Водитель Nissan March двигался со стороны улицы Фадеева и при повороте налево не пропустил встречную Honda Accord.
В результате маневра автомобили столкнулись. Находившийся в Nissan March двухлетний пассажир погиб на месте.
Водителя Nissan March с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался в медицинском учреждении.
Еще три человека получили травмы различной степени тяжести. Их также доставили в больницу.
Ранее в Ставропольском крае 11 человек доставили в больницу после столкновения пассажирского транспорта с грузовиком, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет.