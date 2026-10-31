В Болгарии сошли с рельсов 7 вагонов с аммиачной селитрой

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Семь вагонов с аммиачной селитрой сошли с рельсов в районе города Русе, расположенного на Дунае в Болгарии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Часть содержимого вагонов рассыпалась. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Сведений о пострадавших нет.

Аммиачная селитра широко используется в сельском хозяйстве и промышленности.

Ранее в Пакистане сошел с рельсов пассажирский поезд Rahman Baba Express. Железнодорожный состав следовал из южного портового города Карачи в северо-западный город Пешавар.

В результате не менее четырех человек погибли, еще более 30 пострадали. По данным СМИ, поезд двигался со скоростью 100 километров в час, в вагонах находилось около 500 пассажиров.

