Пассажирский поезд сошел с рельсов в Пакистане

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Не менее 4 человек погибли и более 30 получили травмы в результате схода с рельсов пассажирского поезда Rahman Baba Express близ города Мултан в Пакистане. Об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на местные власти.

Состав следовал из южного портового города Карачи в северо-западный город Пешавар. По данным журналистов, на момент аварии поезд двигался со скоростью 100 километров в час, в нем находились около 500 человек.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Ранее в Нидерландах пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в городе Эрмело. В этот момент в поезде находились около 150 человек. В результате пострадали 2 пассажира состава и водитель грузовика.

По данным СМИ, из-за последствий случившегося движение поездов между городами Амерсфорт и Зволле было приостановлено.