Генконсульство России на Пхукете сообщило о смерти россиянина в ДТП

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Генеральный консул РФ на Пхукете Егор Иванов подтвердил в беседе с ТАСС информацию о гибели россиянина в результате ДТП.

По его словам, мужчина скончался в больнице от полученных травм.

"Родственники извещены. Генконсульство оказывает содействие в репатриации тела", – добавил дипломат.

Ранее в окружении бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева рассказали, что сын мужчины Асхаб погиб в результате ДТП в Таиланде. Инцидент произошел несколько дней назад в результате столкновения нескольких транспортных средств.

