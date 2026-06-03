03 июня, 15:44Происшествия
Два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Дагестане
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Два человека погибли, еще шесть пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Дагестане. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Авария произошла на федеральной автодороге Р-215 Махачкала – Астрахань. На дороге столкнулись Lada Priora, Lada Kalina и грузовая фура.
"Пострадавших шесть человек, в том числе троих детей, направили в лечебные учреждения", – говорится в сообщении.
Состояние детей тяжелое, у остальных – средней тяжести.
Ранее три человека, в том числе двое детей 8 и 10 лет, погибли в ДТП в Сергиевском районе Самарской области. Еще три человека пострадали. Инцидент произошел у села Черновка. Там столкнулись автомобили Hyundai и Mitsubishi.