Два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Дагестане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли, еще шесть пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Дагестане. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Авария произошла на федеральной автодороге Р-215 Махачкала – Астрахань. На дороге столкнулись Lada Priora, Lada Kalina и грузовая фура.

"Пострадавших шесть человек, в том числе троих детей, направили в лечебные учреждения", – говорится в сообщении.

Состояние детей тяжелое, у остальных – средней тяжести.

Ранее три человека, в том числе двое детей 8 и 10 лет, погибли в ДТП в Сергиевском районе Самарской области. Еще три человека пострадали. Инцидент произошел у села Черновка. Там столкнулись автомобили Hyundai и Mitsubishi.