МИД РФ вызвал посла Молдавии из-за нарушения конвенции о дипсношениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии в Москве Лилиана Дария из-за нарушения молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях. Дипломату был заявлен решительный протест, сообщается на сайте МИД РФ.

Ведомство отметило, что 19 июля в Кишиневе молдавскими правоохранителями был остановлен автобус посольства РФ с целью проверки документов. При этом полицейские без объяснения причин сняли с транспортного средства дипломатические регистрационные знаки. Они также применили силу к дипломатам и угрожали им задержанием.

Ранее МИД вызывал посла Молдавии в связи с тем, что Кишинев не принял верительные грамоты у российского посла Олега Озерова. Молдавскому дипломату вручили вербальную ноту с требованием объяснить причины нарушения положений Венской конвенции.

Также в министерство иностранных дел России был вызван посол ФРГ Александер Ламбсдорф. Данный шаг последовал за аналогичным вызовом российского дипломата Сергея Нечаева в МИД Германии. Поводом для демарша Берлина стали обвинения в организации кибератак, которые Москва последовательно отвергает.

