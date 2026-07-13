МИД Германии вызвал посла России

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Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

"Мы вызвали посла России и еще раз четко заявили о нашей позиции", – подчеркнули дипломаты.

Причина вызова российского представителя связана с кибератаками, в причастности к которым бездоказательно обвиняют Россию. При этом Москва не раз опровергала подобные утверждения.

Ранее Евросоюз (ЕС) ввел дополнительные рестрикции против РФ. Санкции коснулись 9 физлиц и 4 организаций. Поводом также послужили якобы имевшие место кибератаки против целей на территории европейских стран.

Уточнялось, что ограничения подразумевают запрет на въезд в ЕС и блокировку банковских активов указанных лиц и организаций, если такие удастся найти в европейских странах.