В Курской области заправлять машины будут по номерам

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Водители Курской области теперь будут заправляться по номерам: одни – по нечетным числам, другие – по четным. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Хинштейн.

"По нечетным дням месяца в регионе смогут заправляться машины, у которых номерной знак начинается с нечетной цифры – 1, 3, 5, 7, 9. По четным дням, соответственно, те, чей номер с четных цифр – 2, 4, 6, 8 и 0", – пояснил он.

Правила будут действовать вне зависимости от региона регистрации машины. Что касается ограничений по покупке топлива, то оперштаб не вводил лимиты по литражу. Однако на некоторых АЗС они действуют.

"Проговорил с нашими крупнейшими сетями, чтобы такое ограничение отменили, либо повысили лимит, как минимум, до 50 литров на один автомобиль", – подчеркнул Хинштейн.

Он добавил, что власти определили ряд крупных заправок в Курске и 22 заправки в 100-километровой зоне от границе, где введут особую схему движения автомобилей.

Только одна машина за раз может подъезжать к колонке, остальные должны будут ждать у специально установленных знаков на безопасном расстоянии. Если автомобилист решит вопреки правилам подъехать к АЗС, заправка всего транспорта будет остановлена.

Нововведения будут действовать с 15 июля. Их установят в связи с "варварскими обстрелами автозаправочных станций" украинских сил.

Глава региона напомнил, что за прошедшую неделю ВСУ пять раз ударили по заправкам. Среди пострадавших есть дети.

Ранее в Кировской области сообщали о введении ограничений на продажу топлива на АЗС. Автолюбителям также предлагали заправляться по номерам.