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14 июля, 03:58

Политика

Дипломаты РФ в США посетили церемонию прощания с американским участником встречи на Эльбе

Фото: ТАСС/EPA/SHAWN THEW

Российские дипломаты простились в США с ветераном Второй мировой войны Фрэнком Коном, скончавшимся на 101-м году жизни. Он был участником исторической встречи советских и американских войск на Эльбе в апреле 1945 года, сообщила пресс-служба посольства РФ в США.

В сообщении подчеркивается, что дипломаты посетили церемонию прощания, чтобы почтить память героя, прошедшего Европу и много сделавшего для сохранения памяти о боевом союзничестве. Дочери ветерана передали письмо посла Александра Дарчиева с соболезнованиями.

В дипмиссии отметили, что Кон навсегда останется в сердцах как истинный друг России и представитель поколения победителей, боровшийся за правду о подвиге советского народа. Он был почетным гостем Парадов Победы на Красной площади и активно поддерживал памятные мероприятия посольства ко Дню Эльбы и 9 Мая.

Ранее в МИД РФ заявили, что горячие линии между Россией и США продолжают работать. Стороны по-прежнему придерживаются ряда официальных договоренностей в области стратегической стабильности.

Также сохраняют силу соглашения, касающиеся уведомлений о пусках баллистических ракет и проведении масштабных стратегических учений.

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