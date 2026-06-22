22 июня, 07:15Политика
Захарова заявила, что США не обращались за агреманом для нового посла в РФ
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Вашингтон не обращался за агреманом для нового посла в России, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, США на данный момент не направляли в МИД России запроса о новом дипломате. Под агреманом понимается предварительное согласие государства на назначение конкретного лица в качестве посла другой страны
Американский посол Линн Трейси завершила свою дипломатическую миссию и покинула Москву в июне 2025 года. Она говорила, что гордится тем, что смогла представлять Соединенные Штаты в такое "трудное время". Кроме того, она указала на то, что уверена в том, что ее коллеги продолжат работу по укреплению взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном.
США, в свою очередь, выдали агреман на назначение Александра Дарчиева на должность чрезвычайного и полномочного посла России. Как сообщил сам дипломат, Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп определили в качестве приоритетной задачи восстановление межгосударственных отношений и нормализацию функционирования дипломатических миссий.