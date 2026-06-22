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22 июня, 09:07

Общество

Россияне смогут пройти МРТ без направления врача с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне смогут пройти магнитно-резонансную томографию (МРТ) без направления лечащего врача с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава РФ.

Ведомство отметило, что МРТ чаще назначают для установления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. При этом процедура проводится без рентгеновского излучения.

"Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки)", – указывается в документе.

Кроме того, с 1 сентября в России поменяются правила оказания медицинской помощи на платной основе. В частности, с осени можно будет дистанционно заключать договор об оказании медуслуг, если у исполнителя будет доступ к сайту или мобильному приложению.

Между тем в базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения. Теперь россиянам не нужно оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования для получения помощи.

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