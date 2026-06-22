Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 13:17

Экология
Главная / Новости /

Эколог Пинаев: утопление самокатов представляет серьезную угрозу для водных обитателей

Эколог рассказал, как утопление самокатов в Москве повлияет на окружающую среду

Фото: телегам-канал "Агентство "Москва"

Утопленные самокаты кикшеринга на юге столицы оказывают угнетающее воздействие на окружающую среду. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.

По его словам, все компоненты, содержащиеся внутри средств индивидуальной мобильности (СИМ), такие как литий и другие тяжелые металлы, представляют серьезную угрозу для водных обитателей, включая растения, рыб и другие живые организмы.

Более того, нахождение техники в водоеме оказывает дополнительное воздействие и на саму воду. Ее придется очищать с помощью дополнительных средств.

Сообщения об утоплении десятков предоставленных в аренду самокатов ранее появились в нескольких каналах мессенджера МАХ. Спустя время сервис "Яндекс Go" выяснил личности людей, причастных к инциденту, и подал на всех фигурантов заявление в правоохранительные органы.

На фоне случившегося в компании напомнили, что каждый случай вандализма тщательно изучается службой безопасности. Кроме того, в правилах сервиса предусмотрен штраф за повреждение устройств в размере 35 тысяч рублей.

Кикшеринговая компания установила личности утопивших в Чертанове самокаты

Читайте также


экологияпроисшествиятранспортгородэксклюзив

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика