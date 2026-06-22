Эколог Пинаев: утопление самокатов представляет серьезную угрозу для водных обитателей

Фото: телегам-канал "Агентство "Москва"

Утопленные самокаты кикшеринга на юге столицы оказывают угнетающее воздействие на окружающую среду. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.

По его словам, все компоненты, содержащиеся внутри средств индивидуальной мобильности (СИМ), такие как литий и другие тяжелые металлы, представляют серьезную угрозу для водных обитателей, включая растения, рыб и другие живые организмы.

Более того, нахождение техники в водоеме оказывает дополнительное воздействие и на саму воду. Ее придется очищать с помощью дополнительных средств.

Сообщения об утоплении десятков предоставленных в аренду самокатов ранее появились в нескольких каналах мессенджера МАХ. Спустя время сервис "Яндекс Go" выяснил личности людей, причастных к инциденту, и подал на всех фигурантов заявление в правоохранительные органы.

На фоне случившегося в компании напомнили, что каждый случай вандализма тщательно изучается службой безопасности. Кроме того, в правилах сервиса предусмотрен штраф за повреждение устройств в размере 35 тысяч рублей.