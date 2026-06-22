В столице установили виновников, утопивших электросамокаты на юге города

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Сервис "Яндекс Go" выяснил личности людей, причастных к инциденту с утопленными самокатами кикшеринга на юге столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Информация об утоплении десятков СИМ, предоставленных в аренду, ранее появлялась в нескольких каналах мессенджера МАХ.

Как пояснили представители сервиса, на всех фигурантов уже подано заявление в правоохранительные органы.

"По результатам расследования будут применены меры", – добавили в пресс-службе.

Вместе с тем в компании подчеркнули, что каждый случай вандализма тщательно изучается службой безопасности. Кроме того, в правилах сервиса прописан штраф за повреждение устройств в размере 35 тысяч рублей.

Между тем в столице продолжается рассмотрение предложения о сокращении квот на электросамокаты, которые кикшеринговые компании могут выставлять в городе. Соответствующую инициативу ГУ МВД по Москве направило в Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Свою идею ведомство мотивировало ростом числа аварий с участием СИМ с начала года до 306. Причем в 26% ДТП самокатами управляли несовершеннолетние. Однако эксперты опасаются, что сокращение квот приведет к росту числа частных СИМ в городе, которые никак не регулируются, из-за чего обеспечить безопасность на дорогах будет труднее.