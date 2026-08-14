14 августа, 10:43Политика
Президент Финляндии Стубб заявил, что высоко ценит россиян и русскую культуру
Фото: ТАСС/Sipa USA/STT-Lehtikuva
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что с уважением относится к россиянам, русской культуре и истории. Об этом он сказал в интервью журналу Koululainen.
"Я высоко ценю россиян, русскую культуру и историю", – сказал Стубб, добавив не одобряет нынешнюю политику РФ.
Ранее Стубб подчеркнул необходимость восстановления диалога с Россией в ближайшей перспективе. Он акцентировал внимание на важности согласованных действий с европейскими партнерами.
До этого с похожим прогнозом выступил и бывший глава НАТО Йенс Столтенберг. Политик признал, что рано или поздно Европе придется искать пути для выстраивания диалога с российским руководством. Он также назвал заблуждением мнение о том, что вражда между европейцами и русскими заложена природой.