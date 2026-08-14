Юрист Кваша: DDX Fitness грозит штраф до 3 млн руб из-за утечки данных клиентов

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Сети фитнес-клубов DDX Fitness может грозить штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы ряда сотрудников после утечки данных клиентов, рассказал Москве 24 юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша.

Ранее в СМИ появилась информация, что фитнес-клуб мог стать жертвой хакеров, в открытом доступе появились персональные данные и фото людей, которые посещали зал, а также даты, время, количество визитов и информация о покупках.

В данных базах, как утверждалось, оказались сотни звезд шоу-бизнеса, спорта и общественных деятелей, например актер Юрий Колокольников, блогеры Саша Теслонд и Александра Митрошина и многие другие.

В данной ситуации прежде всего речь идет об административном наказании по статье о нарушении законодательства в области персональных данных, объяснил Кваша. Если компания вовремя не сообщила об инциденте в Роскомнадзор, штраф может достигать 3 миллионов рублей. Если были слиты биометрические данные, такие как отпечатки пальцев или сканы лица, суммы взысканий могут быть увеличены.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Если будет доказано, что утечка произошла по вине сотрудников намеренно или по халатности, руководству компании могут грозить реальные сроки лишения свободы.

Помимо этого, пострадавшие клиенты, особенно состоятельные люди и публичные персоны, могут подать иски с требованием возместить убытки и компенсировать моральный вред. Суммы таких исков могут превышать 10 миллионов рублей.

Юрист отметил, что пострадавшим компаниям в подобных ситуациях следует срочно уведомить Роскомнадзор об инциденте и разослать клиентам информацию о том, какие именно данные утекли и когда это произошло.

Пользователям эксперт рекомендует зафиксировать факт утечки: сделать скриншоты новостей или сохранить письма от компании. Также не стоит поддаваться на провокации мошенников, которые уже могут звонить или писать в мессенджеры, представляясь сотрудниками DDX, обещать компенсацию и просить отправить код или пароль.

"Это классические методы социальной инженерии. Общаться с представителями бизнеса следует только по официальным контактам, указанным на сайте", – подчеркнул Кваша.

Клиентам стоит запросить у компании разъяснение, какая именно информация утекла: только фото, паспортные сведения или данные банковских карт. От этого зависит дальнейшая стратегия: возможно, потребуется замена документа, блокировка карт или установка самозапрета на кредиты, чтобы по сканам не оформили микрозаймы.

Ранее в пресс-службе DDX Fitness указывали, что начали внутреннюю проверку после появление в Сети информации о предполагаемой утечке данных клиентов. Кроме того, были усилены меры информационной безопасности и проведены внеплановые мероприятия для защиты своих баз данных.

