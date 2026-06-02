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02 июня, 13:27

Транспорт

Москвичам напомнили о штрафах за порчу номеров на электросамокатах

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

За порчу номеров на электросамокатах грозит административная ответственность, напомнила пресс-служба столичного Дептранса.

Все поездки на арендованных средствах индивидуальной мобильности (СИМ) отслеживаются камерами. В случае вандализма компании могут самостоятельно применить санкции, в частности, прислать штраф в размере 5 тысяч рублей и навсегда заблокировать доступ к аренде самокатов и велосипедов.

Кроме того, сервисы проката могут обратиться в полицию: все записи с городских камер оперативно направляются в правоохранительные органы.

"Пожалуйста, относитесь бережно к городу и его инфраструктуре!" – призвали в департаменте.

Тем временем, по данным СМИ, Минцифры и операторы кикшеринга прорабатывают внедрение системы верификации пользователей через портал "Госуслуги". Введение таких мер связано с необходимостью повышения безопасности на дорогах и снижения злоупотребления соответствующими сервисами.

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