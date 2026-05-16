16 мая, 18:43

Безопасность

Москвичей предупредили о мошенничестве с сервисами аренды самокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники активизировались с открытием сезона аренды электросамокатов и велосипедов в Москве. Они могут взломать аккаунты, создать поддельные приложения для кражи финансовых данных и личной информации, а также рассылать ложные уведомления о штрафах со ссылками на фишинговые сайты, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"То, что мошенничество с такими приложениями пока не стало массовым явлением, как раз упрощает задачу для злоумышленников. Следуя рекомендациям экспертов и оставаясь бдительными, горожане могут существенно снизить риски стать жертвами мошенничества", – отметила руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

В этом сезоне злоумышленники начали создавать фальшивые приложения, которые имитируют настоящие сервисы проката. Также они стали наклеивать на самокаты свои стикеры с поддельными QR-кодами, при сканировании которых пользователь попадает на фишинговую страницу, где ввод данных банковской карты приводит к списанию денег.

Кроме того, мошенники звонят родителям с ложными сообщениями о ДТП с участием их детей на самокатах, предлагая "замять дело" за вознаграждение. Эксперты посоветовали скачивать приложения только с официальных сайтов и магазинов, использовать встроенную камеру в приложении сервиса, удалять неиспользуемые аккаунты и своевременно обновлять ПО.

Ранее в России была зафиксирована волна рассылок вредоносных QR-кодов на корпоративные электронные почты. Они стали массовыми, а ссылки из них ведут потенциальных жертв на сайт оплаты за "отслеживание или получение почтового отправления с документацией".

