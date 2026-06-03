У жителя Свердловской области из шеи выросла "вторая голова"

Фото: телеграм-канал "Здоровье уральцев"

В Свердловской области врачи удалили у мужчины огромную опухоль на шее, напоминавшую "вторую голову". Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Мужчина рассказал, что сперва обратил внимание на перемещение родинки на задней боковой поверхности шеи. Спустя время он осознал, что кожу сместила опухоль. После этого он обратился к медикам по месту жительства. При этом пациент отметил, что не ощущал дискомфорта из-за новообразования.

В свою очередь, медики установили, что эта опухоль являлась редким злокачественным новообразованием – липосаркомой шеи. По словам врачей, она представляла угрозу для жизни пациента из-за быстрого роста и прорастания в мышцы и шейные нервы. Как показало исследование, опухоль почти добралась до позвоночника и сосудов, питающих мозг.

В результате врачи провели операцию, удалив новообразование за два часа.

Ранее липецкие врачи спасли 19-летнюю девушку, удалив у нее кисту с зубами. Пациентка обратилась в отделение гинекологии Липецкой областной клинической больницы. Во время обследования врачи нашли у нее дермоидную кисту яичника.

Доброкачественное новообразование появилось у девушки еще во время внутриутробного развития. Специалисты приняли решение провести малоинвазивное вмешательство, в ходе которого хирурги нашли внутри кисты несколько зубов. Операция прошла без осложнений, девушку уже выписали.

