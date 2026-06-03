Юрист Георгиева объяснила, могут ли оштрафовать за фразу "разведенка с прицепом"

В России предложили штрафовать за публичное использование фразы "разведенка с прицепом" (РСП). Оградит ли это женщин от подобных оскорблений, разбиралась Москва 24.

Фамильярно-пренебрежительный оттенок

Идею ввести штрафы за публичное использование выражения "разведенка с прицепом" предложила основательница "Совета блогеров" Валерия Рытвина, сообщил телеграм-канал Mash. По данным СМИ, если инициатива будет поддержана, штрафы начнут выписывать за высказывание подобных формулировок в том числе в постах, комментариях и блогерских публикациях.

Словосочетание признали оскорбительным и преподаватели Московского института культуры. По мнению экспертов, суффикс "-к-" сам по себе придает слову фамильярно-пренебрежительный оттенок, а слово "прицеп" в значении "ребенок" только усиливает негативную коннотацию.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов согласился в беседе с Москвой 24, что такие высказывания в адрес женщин недопустимы и некорректны.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Что значит "разведенка", "женщина с прицепом"? Понятное дело, что это бытовые выражения, но их можно слышать в том числе на различных ток-шоу и передачах, в средствах массовой информации. Это, конечно, задевает и оскорбляет женщину.

Нилов напомнил, что женщина могла остаться с ребенком одна по разным причинам: допустим, муж погиб. Некоторые же до сих пор находятся в судебных процессах или испытывают финансовые сложности, потому что экс-супруг не платит алименты.

"Что касается штрафов, в КоАП есть статья за оскорбление – это унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме. Поэтому здесь вопрос к правоприменителям: можно ли расценивать подобные высказывания таким образом", – обратил внимание парламентарий.

Однако зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов высказал мнение, что введение штрафов бессмысленно и бесполезно. В комментарии интернет-изданию "Подмосковье сегодня" парламентарий заявил, что любые оскорбительные выражения в первую очередь характеризуют самого говорящего.

"Человек, который так выражается, сам себя идентифицирует в качестве прокаженного некого. В качестве человека, с которым не надо вообще разговаривать. Тем самым он обезопасит нас от возможных контактов" , – пояснил он.

Подобное обращение к женщине с ребенком, вышедшей из брака, депутат назвал крайне унизительным, однако отметил субъективность таких оценок. По его мнению, это затрудняет подведение отдельных грубых выражений под единые ограничения.

"Запрещать хамство? Так он сам себя уже запрещает, потому что выражений некрасивых куча. Запрещалок не хватит" , – резюмировал депутат.

Меры защиты

Женщина, в отношении которой применили аббревиатуру РСП, имеет право подать на обидчика иск о компенсации морального вреда, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.

В то же время она напомнила, что с точки зрения закона оскорбление – слово, которое унижает честь и достоинство

"Чем здесь унизили? Есть факт, что она разведена и с ребенком – ее не обозвали матом. Если заглянуть в словарь, слово "разведенка" не относится к оскорблениям", – объяснила специалист.

По ее мнению, в данном случае нет состава для уголовного или административного наказания. На сегодняшний день максимум, что грозит обидчику, – выплата компенсации морального вреда (статья 151 ГК РФ). Сумма зависит от того, насколько сильно задет человек, и от обстоятельств, при которых фраза была сказана, объяснила Георгиева.





Алла Георгиева юрист Если она прозвучала в унижающем контексте, где были и другие слова, тогда степень страданий выше. А если просто сказали "разведенка с прицепом" – фраза не совсем корректная, но не настолько обидная, как если бы употреблялся еще и мат. Только в последнем случае это может быть оскорблением и даже мелким хулиганством (статья 20.1 КоАП РФ), особенно если это было произнесено прилюдно.

Однако юрист добавила, что лично не сталкивалась с практикой подачи подобных заявлений в суд.

При этом директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с Москвой 24 отметил, что в России существует масса вещей, которые какими-то социальными группами воспринимаются как оскорбление.

"Если каждая будет считать те или иные выражения неприемлемыми и мы будем ориентироваться на это, ничего хорошего не выйдет", – убежден он.





Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Законы строятся на мнении большинства, а не малых групп. Если кому-то что-то неприятно – это их личное дело. Штрафы возможно организовать только в публичном медийном пространстве – например, в соцсетях. Но как сделать это на улице? Некоторые на улице разговаривают даже матом, для них это не оскорбление.

По мнению эксперта, чтобы одинокие женщины с детьми не были унижены, нужна специальная политика по поддержке таких семей. В частности, повышение размера алиментов и финансовая дисциплина по их выплате в пользу одиноких матерей, а также господдержка. Если мама будет знать, что ее материальное будущее обеспечено даже в случае ухода мужа, плюс положены дополнительные соцльготы, риск боязни остаться одной с ребенком намного ниже, резюмировал Зубец.

