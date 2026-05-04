Сваха Карасева объяснила желание женщин первыми сделать предложение

В Сети разгорелся спор после того, как россиянка сделала предложение возлюбленному во время Казанского марафона. Почему подобный шаг все еще воспринимается как отклонение от нормы, разбиралась Москва 24.

"Личная борьба"

Фото: vk.com/"КАЗАНЬ | Социальная группа"

Россиянка Ксения сделала предложение своему возлюбленному на финише Казанского марафона 2 мая. Свою историю она опубликовала в соцсетях.

Девушка выбежала из толпы на последних метрах дистанции, догнала парня, вручила букет цветов и опустилась на одно колено, попросив жениться на ней. Молодой человек согласился, а публикация набрала более 1,3 миллиона просмотров и свыше 1 600 комментариев.

По словам Ксении, к мысли о предложении она пришла примерно через полгода отношений – именно тогда избранник ради нее переехал в другой город. Осуществить задуманное Ксения решила незадолго до первой годовщины знакомства.





Ксения сделала предложение своему парню на Казанском марафоне Посчитала, что было бы символично сделать предложение в городе и на забеге, на котором познакомились. <...> Предложение он мог сделать совсем скоро, я в этом не сомневаюсь, я была бы рада так же, как когда это сделала сама. Просто захотелось сделать это самой. Как подруги написали: "Это в моем стиле". Люблю дарить подарки, люблю делать сюрпризы.

Несмотря на овации окружающих во время самого мероприятия, в Сети поступок Ксении вызывал неоднозначные реакции.

"Дожили! Это называется – не мытьем, так катаньем", "Цветы, помолвочное кольцо? Мужику при толпе и СМИ. Его подкалывать будут следующие 10 лет", – отметили комментаторы.

Некоторые пользователи уверены, что девушка решила устроить сцену в публичном месте, а отвечать за это будет будущий муж. Вместе с тем были и те, кто поддержал поступок россиянки, назвав его смелым и красивым.

"Выбрала быть счастливой. Не понимаю тех мужиков, кто считает это позором", "Это круто! Наверное, не очень правильно. Но кто мы, чтобы обсуждать, что правильно, а что нет. Я был бы в шоке, если б со мной было такое, но было бы нереально приятно. Молодец, девчонка", – уточнили комментаторы.

Спустя время Ксения объяснила значение своего жеста и заодно ответила всем недоброжелателям.





Ксения сделала предложение своему парню на Казанском марафоне Хотела показать наш радостный момент, а еще это моя личная борьба со стереотипами и традициями. Общество двигается, меняется, развивается. Поэтому сейчас уже не делают рыцари предложений девушкам с белым платком. Знаю, что многим мужчинам хотелось бы когда-нибудь получить цветы. <...> Также по аналогии – мужчины тоже могут хотеть, чтобы им сделали предложение. Я сейчас не обобщаю всех.

Ксения добавила, что ее жених – настоящий мужчина и самый лучший человек, которого когда-либо встречала: у них схожее чувство юмора и взгляды на жизнь.

Стадии развития

Профессиональная сваха Галина Карасева в разговоре с Москвой 24 предположила, что женщины все чаще начинают делать предложения своим мужчинам, потому что хотят принять решение – быть семье или расставаться, особенно если вопрос затянут.

"У всех пар разные сроки: кто-то встречается год, а кто-то живет в непонятном статусе пять лет. Устав от неопределенности, женщины решаются сами на этот шаг. Более того, они подсознательно готовы даже принять отказ, лишь бы не оставаться в состоянии неопределенности", – отметила эксперт.

По ее словам, подобный шаг до сих пор воспринимается как отклонение от нормы из-за того, что в сознании многих закреплен традиционный образ: мужчина должен становиться на колено и протягивать кольцо. Однако в современном мире "мало кто кому что должен", уточнила она.

При этом многие женщины подталкивают партнера к решению сначала намеками, а потом даже угрозами – женимся или расходимся.





Галина Карасева профессиональная сваха Последнее больше похоже на манипуляцию: лучше говорить о чувствах прямо, но без давления, аргументируя позицию, а не через громкий ультиматум. Например: "Знаешь, я бы хотела перевести отношения в официальный статус, потому что для меня это про стабильность". В некоторых ситуациях после таких разговоров пара действительно решает пожениться, но без официального предложения с одной или другой стороны.

По словам Карасевой, если мужчина не делает предложение и всячески избегает разговоров о браке, значит, он еще не готов, что тоже может быть нормально.

"Что касается оптимального срока для предложения, здесь все индивидуально, но рекомендуется присматриваться к человеку не менее года, поскольку брак по влюбленности, на фоне гормонов, часто распадается, когда страсть уходит. Затягивать с решением тоже не стоит, иначе партнер может перегореть", – подчеркнула сваха.

Отношения должны проходить стадии развития постепенно: от общения и прогулок к близости, затем к мыслям о будущем, браке и детях. Если пара долгое время живет вместе и не спешит в ЗАГС, потому что всех все устраивает, это вариант нормы. Однако если для женщины или мужчины важен статус отношений и они открыто об этом говорят, не стоит затягивать с решением: оптимально узаконить союз в течение двух-трех лет, предупредила Карасева.

Психолог Екатерина Трофимова подчеркнула в беседе с Москвой 24, что распределение ролей в паре связано со многими факторами, в том числе социальным. Общество диктует негласные правила, предписывая, как в отношениях нужно себя вести мужчине и женщине.





Екатерина Трофимова психолог Второй фактор – индивидуальный: распределение ролей в соответствии с психологическими особенностями партнеров. Еще один важный фактор – экономический. Как правило, доминирует в принятии решений тот член семьи, который является добытчиком или добытчицей.

По ее словам, если примерно 50–100 лет назад тип семьи был патриархальным, то сейчас добытчиком может быть жена или оба супруга.

"Уже не нужно выходить замуж, чтобы выжить, использовать это как социальный лифт. Поэтому предложение руки и сердца – исключительно жест любви, а не желание как-то финансово и материально состояться", – рассказала специалист.

Однако Трофимова пояснила, что пара, которая меняет привычные стереотипы и стратегии поведения в глазах социума, может столкнуться с критикой, способной вызвать неприятные эмоции.

По словам психолога Софьи Сулим, традиционная модель, где мужчина активен в вопросах выбора партнера и построения близких отношений, имеет природные основания: предполагается, что он должен демонстрировать свою заинтересованность, а затем вкладываться в союз. Об этом она рассказала Москве 24.





Софья Сулим психолог Когда инициативу проявляет женщина, окружающие (особенно те, у кого не складываются отношения) могут воспринимать это как нарушение шаблона, что задевает их внутренние представления о достоинстве.

Чтобы пара могла справиться с критикой, партнерам необходимо твердо принять решение: первый шаг сделала женщина, но выбор обоюдный.

"Оба должны быть удовлетворены таким положением дел осознанно. Если внутри остаются сомнения или дискомфорт, справиться с внешним давлением сложно", – рассказала психолог.

Эксперт также разъяснила, что важно различать подлинные намерения и публичные жесты.

"Иногда инициатива женщины может быть направлена на привлечение внимания или действие на публику, а не на создание глубоких отношений. В случае публичного предложения мужчине труднее отказаться, что ставит под вопрос искренность поступка. При этом такие действия действительно могут быть полностью искренними", – подчеркнула Сулим.

Ключевой фактор успеха – внутренняя психологическая работа в паре: осознанный разбор мотивов и готовность партнеров позволяют справляться с возможным осуждением и сохранять устойчивость отношений, заключила специалист.

