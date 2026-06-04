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Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8 км

Фото: МАХ/"Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"

Пепловый выброс на высоту около восьми километров был зафиксирован на камчатском вулкане Шивелуч. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала ФИЦ ЕГС РАН.

Извержение вулкана продолжалось на протяжении 12 минут. Другие подробности выброса пепла пока не приводятся.

Ранее на вулкане Шивелуч произошел еще один выброс пепла на высоту 4,5 километра. Пепловый шлейф протянулся на 30 километров к востоку-юго-востоку от вулкана. В связи с этим объявлялся оранжевый код авиационной опасности.

В конце мая как минимум четыре новых извержения вулкана Семеру произошли в провинции Восточная Ява в Индонезии. Пепел достиг высоты в 1 тысячу метров над кратером и поднялся на 4 676 метров над уровнем моря.

Новости регионов: вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км

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