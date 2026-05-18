18 мая, 04:56

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 5 км

Фото: ТАСС/Елена Верещака

На Камчатке продолжается извержение вулкана Безымянный. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, газопаровой столб с примесью пепла поднялся на высоту до пяти километров над уровнем моря, а пепловый шлейф смещается в юго-восточном направлении.

Ученые характеризуют происходящее как экструзивно-эффузивное извержение. Со склонов купола продолжают сходить раскаленные лавины. Специалисты не исключают, что в ближайшие сутки высота пепловых выбросов может достигнуть 15 километров над уровнем моря.

В связи с сохраняющейся активностью вулкана для авиации действует оранжевый код опасности. Текущая деятельность Безымянного представляет угрозу для международных и местных авиаперевозок.

Ранее другой камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 километров над уровнем моря. Его шлейф протянулся примерно на 30 километров к северу от вулкана.

