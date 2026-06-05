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05 июня, 21:10

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Градостроительный комплекс стал опекуном бобра Манюни из Московского зоопарка

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Градостроительный комплекс Москвы стал опекуном бобра Манюни во Всемирный день охраны окружающей среды. Шефство было взято в рамках программы опеки животных Московского зоопарка.

Манюня живет в столичном зоосаде с 2019 года и уже успела обзавестись собственной семьей. Увидеть бобра можно в павильоне "Ночной мир" на Старой территории зоопарка.

"Символично, что подопечной столичных строителей стал именно бобр – один из самых известных "инженеров" в природе. Как и специалисты строительной отрасли, бобры создают сложную и продуманную среду для жизни, заботясь о будущем своих семей", – отметила пресс-служба градостроительного комплекса.

Традиция попечительства существует с момента основания зоопарка в 1864 году. Она остается важной частью сохранения редких и исчезающих видов, это помогает зоопарку обеспечивать животных качественным уходом, питанием и ветеринарным сопровождением.

Ранее Малайской медведице Звездочке из Московского зоопарка исполнилось два года. В зоосад она приехала с самцом Лучиком в декабре 2024 года. Три малайских медведя обитают в павильоне "Солнечные медведи". Летом их можно увидеть с 12:00 до 19:45.

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