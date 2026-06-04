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04 июня, 11:24

Город

Москвичи выбрали имя для самки андского кондора из столичного зоопарка

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Горожане выбрали имя для самки андского кондора, обитающей в Московском зоопарке. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Голосование проходило на платформе "Активный гражданин". В нем приняли участие свыше 180 тысяч человек.

Всего было предложено пять вариантов, связанных с Южной Америкой, откуда родом эта хищная птица. В итоге москвичам больше всего понравилось имя Патагония – в честь географического региона на юге Аргентины. За него проголосовали 47% участников опроса.

Обитает самка в вольере экспозиции "Скала хищных птиц" на старой территории зоопарка. С ней также живет самец Кузя, который отличается большим темно-красным гребнем. Такое имя он получил согласно традиции – так в зоосаде называют всех самцов кондора.

Специалисты зоосада считают эту пару перспективной. Сейчас они еще привыкают к обществу друг друга и взаимодействуют только во время кормления. В остальное время Патагония находится на возвышении, а Кузя – в нижней части вольера.

Ранее в Московском зоопарке впервые за 15 лет появились на свет мальки розового амфиприона, то есть рыбы-клоуна. Потомство дала пара розовых амфиприонов в возрасте 22 лет.

Процесс размножения морской рыбы в условиях неволи довольно сложен. В настоящий момент мальки находятся в лаборатории отдела "Аквариум".

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