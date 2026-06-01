Зрители со всего мира наблюдают онлайн за редкими животными Московского зоопарка

Зрители со всего мира могут наблюдать за редкими животными из Московского зоопарка благодаря онлайн-трансляциям. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в зоопарке живут свыше 1 280 видов животных, в том числе и очень редких. Это дальневосточный леопард, малайские медведи, орангутаны, амурский тигр.

"Благодаря онлайн-трансляциям из вольеров жители России и других стран могут увидеть панду Катюшу за обедом или манула Тимофея на прогулке, посмотреть, как умывается лев или играют малайские медвежата", – рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Недавно сайт с трансляциями получил новый дизайн и навигацию, а на главной странице можно найти короткие видеоролики с интересными моментами из жизни животных.

Например, зрители очень любят наблюдать за жизнью дальневосточного леопарда Мизера. Эти животные долго были на грани полного исчезновения, но благодаря усилиям людей ситуация исправилась. Специалисты Московского зоопарка делают все необходимое, чтобы животному было комфортно.

Также трансляции ведутся из вольера амурского тигра Степана. Это очень крупные животные – вес самцов может достигать 200–250 килограммов. Рыже-черный окрас помогает им хорошо маскироваться в естественной среде обитания.

Доступны зрителям и трансляции из вольеров орангутанов. В зоосаде обитают два семейства – с острова Суматра и с острова Борнео. Эти человекоподобные обезьяны очень умные и находчивые. Следить за ними лучше до обеда.

Кроме того, в зоопарке можно найти самых редких на планете малайских медведей Машу, Звездочку и Лучика.

А еще в прошлом году там появился большой вольер для гигантских выдр, которых ранее не показывали в России. Для них сделали специальный бассейн и подогреваемые участки суши. Гигантские выдры считаются обладателями наиболее густой шерсти в животном мире. За этими представителями семейства куньих можно наблюдать в течение всего светового дня, но лучше – в теплую погоду.

Ранее страница онлайн-трансляций Московского зоопарка стала еще удобнее. Теперь прямо там можно приобрести билеты в зоосад через интегрированный сервис "Мосбилет". Также на сайте стали доступны анкеты кошек и собак, представленных в сервисе "Моспитомец".

