Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области

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В Белгородской области мирный житель погиб в результате атаки FPV-дрона в Грайворонском округе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

"В селе Козинка в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина. Приносим искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении оперштаба.

Ранее машинист автокрана погиб в результате удара дрона ВСУ в Брянской области. Целью атаки стал специализированный транспорт ПАО "Россети Центр" "Брянскэнерго" в городе Почепе.

Еще один беспилотник пытался атаковать многоквартирный дом в Брянской области. Его удалось перехватить, но осколки упали во двор, из-за чего пострадала шестилетняя девочка.