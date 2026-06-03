03 июня, 23:38Происшествия
Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Белгородской области мирный житель погиб в результате атаки FPV-дрона в Грайворонском округе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
"В селе Козинка в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина. Приносим искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении оперштаба.
Ранее машинист автокрана погиб в результате удара дрона ВСУ в Брянской области. Целью атаки стал специализированный транспорт ПАО "Россети Центр" "Брянскэнерго" в городе Почепе.
Еще один беспилотник пытался атаковать многоквартирный дом в Брянской области. Его удалось перехватить, но осколки упали во двор, из-за чего пострадала шестилетняя девочка.
Жители ДНР начали нести цветы к месту атаки на автобус в Енакиеве