Машинист автокрана погиб в результате атаки БПЛА в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Машинист автокрана погиб в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в МАХ.

Целью атаки стал специализированный транспорт ПАО "Россети Центр" "Брянскэнерго" в городе Почепе. Еще одной жертвой стал другой сотрудник энергокомпании, получивший ранения.

Ранее украинский беспилотник пытался атаковать многоквартирный дом в Брянской области. Его удалось перехватить, но осколки упали во двор, из-за чего пострадала шестилетняя девочка.

Ребенка после случившегося доставили в областную больницу для оказания помощи со стороны врачей. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.