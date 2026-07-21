Украинский беспилотник влетел в окно жилого дома в Сватово в ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Украинский дрон влетел в окно жилого дома в Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате пострадали четыре человека, сообщил в своем канале в MAX глава республики Леонид Пасечник.

В числе пострадавших – двое детей 10 и 14 лет. 10-летнего мальчика в тяжелом состоянии готовят к транспортировке в республиканскую детскую больницу, уточнил глава региона.

Кроме того, несколько ударов были нанесены по Луганску. По словам Пасечника, в ночь на 21 июля была атакована придомовая территория частного дома в Каменнобродском районе – ранена 69-летняя женщина.

В восточных кварталах беспилотник ударил вблизи многоквартирного дома, пострадавших нет. Также атакованы автомобильные стоянки, повреждены гражданские грузовики.

Утром 21-го числа украинский БПЛА совершил атаку на поселок Юбилейный, в результате чего произошел пожар. Из-за этого временно перекрыта дорога через мост по улице Андрея Линева в сторону Юбилейного. Информация о пострадавших уточняется.

В целом за минувшие сутки под огнем противника оказались частные дома, легковые и грузовые машины, промышленные и гражданские объекты в Алчевске, Стаханове, Рубежном, Северодонецке, а также в Кременском, Новоайдарском, Троицком и Лутугинском муниципальных округах.

Последствия атак фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР. В их ликвидации задействованы все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Пасечник пожелал им скорейшего выздоровления.

Ранее два человека погибли при атаках Вооруженных сил Украины на 10 муниципалитетов ЛНР. В частности, дрон ударил около частного дома. В тот момент на улице был 50-летний мужчина, который скончался от полученных травм.