Три человека пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Три человека получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщается в канале оперштаба региона в MAX.

Из-за удара FPV-дрона множественные осколочные ранения получили мужчина и женщина в городе Грайвороне. Пострадавших направили в местную ЦРБ.

Также другой БПЛА атаковал частный дом в селе Никольском Белгородского округа. Пострадавшего мужчину направят в одну из больниц Белгорода.

"В доме повреждено остекление", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о гибели трех местных жителей в результате удара FPV-дрона по автомобилю в Энергодаре. Беспилотник атаковал гражданскую машину, после чего другие дроны продолжили находиться в районе происшествия, что осложнило оказание помощи пострадавшим.

