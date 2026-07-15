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Новости

15 июля, 09:19

Экономика

Маркировку продуктов в РФ дополнят данными о сахаре, соли и трансжирах

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Российские власти планируют указывать в рамках маркировки продуктов питания сведения о содержании сахара, соли и трансжирных кислот. Это следует из документа кабмина РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Такие меры позволят исключить факторы риска неинфекционных болезней. Информация о содержании сахара, соли и трансжирных кислот появится в рамках маркировки товаров к февралю 2027 года.

За выполнение данной задачи будут отвечать Роспотребнадзор, Минэкономразвития, Минпромторг, а также Аналитический центр при российском кабмине. По итогам принятых мер в правительство будет передан доклад.

Кроме того, в России могут расширить список продуктов, которые подлежат обязательной цифровой маркировке. Туда могут добавить детское и лечебное питание.

В перечне фигурирует 18 новых позиций, в том числе вся молочная продукция для детского питания, смеси и сухое молоко для раннего возраста, каши, лечебное питание и многое другое.

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