Психолог Абашин: привычка откладывать мытье посуды может сигнализировать об СДВГ

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Привычка мыть посуду только тогда, когда дома заканчиваются чистые тарелки, может быть одним из признаков синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал психолог Анатолий Абашин.

По его словам, людям с СДВГ бывает сложно приступать к делам и доводить их до конца, поэтому уборка нередко происходит эпизодически. Из-за этого человек может замечать необходимость помыть посуду лишь тогда, когда пользоваться ей уже невозможно.

Психолог отметил, что локальный беспорядок также может сопровождать депрессию, патологическое накопительство, тревожное расстройство личности, а в некоторых случаях шизофрению и обсессивно-компульсивное расстройство. При этом сам по себе бардак не всегда свидетельствует о психическом заболевании.

"Человеку с СДВГ очень сложно что-то начать и еще сложнее что-то закончить, поэтому убираться он может начинать точечно, не доводить дело до конца, и ему нормально от того, что где-то что-то лежит", – пояснил Абашин.

Он добавил, что поводом для беспокойства может стать ситуация, когда человек перестает воспринимать беспорядок как проблему. Однако, если это не вызывает дискомфорта у него самого и не мешает окружающим, подобное поведение может быть связано с индивидуальными особенностями, а не с психическим расстройством.

Ранее психолог-психотерапевт Владимир Симуран рассказал, что ребенок с синдромом дефицита внимания в модели нейроразнообразия обладает "ветвящимся" вниманием. Ему трудно сидеть неподвижно и слушать лекцию 45 минут, потому что его мозгу нужна постоянная стимуляция. В таком случае ему можно предложить интерактивные форматы усвоения материала.

Также для комфортной жизни нейроотличным людям необходимо организовать для себя пространство, где можно контролировать сенсорную нагрузку: приглушенный свет, тишина, любимые текстуры.

