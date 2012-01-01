Психолог Щербакова: гаджеты могут спровоцировать СДВГ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) проявляется как у детей, так и у взрослых, и часто это связано с избытком информации. Как выявить заболевание и что делать дальше, объяснила медицинский психолог Ольга Щербакова в программе "Доктор 24".
Биологический компьютер дал сбой
СДВГ – диагноз, который выражается в нарушении поведения, работы когнитивной сферы (памяти, внимании, мышлении) и связан с проблемами в работе центральной нервной системы, рассказала Ольга Щербакова.
У детей СДВГ проявляется как нарушение успеваемости, поскольку в таких случаях сложно сконцентрироваться и усвоить нужный материал.
В свою очередь, взрослые могут иметь СДВГ с детства, просто в раннем возрасте его никто не диагностировал. Но бывает, что синдром проявляется и со временем из-за нарушения работы мозга, добавила специалист.
Симптомы расстройства
Пациенты с СДВГ импульсивны, раздражительны и быстро устают, отметила врач.
Также при СДВГ нарушен дофаминовый обмен, который дает ощущение радости. Из-за этого пациенты склонны к депрессии, повышенной тревожности и употреблению сладкого.
"Избыток информации и использование гаджетов могут спровоцировать проявление СДВГ, поскольку нарушается работа головного мозга. Таким образом, страдают память, мышление и внимание. Это относится как к взрослым, так и к детям", – добавила врач.
При характерных симптомах важно обратиться к неврологу, психологу или психиатру. Также следует соблюдать режим дня, так как при диагнозе ухудшаются структурность и системность. Помимо этого, необходимо реже пользоваться гаджетами и регулярно заниматься спортом: во время физической активности вырабатывается дофамин, подытожила Щербакова.