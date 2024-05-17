Психиатр Фомин: привычка работать под музыку может говорить о СДВГ

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Иногда привычка использовать аудиораздражители во время работы может говорить о таких расстройствах, как синдром дефицита внимания (СДВГ), или повышенное чувство тревожности. Об этом рассказал психотерапевт Евгений Фомин в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, людям с СДВГ важно, чтобы рядом с ними постоянно что-то происходило и внимание переключалось между разными объектами. В свою очередь, люди с высокой тревожностью, снимают это чувство с помощью внешних шумов.

"Может, его беспокоят какие-то мысли, и ему важна музыка, которая его успокаивает", – прокомментировал психотерапевт.

Фомин уточнил, что работать под музыку – нормально. У некоторых людей это повышает эффективность работы. Однако иногда привычка использовать аудиораздражители во время работы указывает на неспособность сконцентрироваться в тишине.

Психотерапевт заявил, что личные адаптивные механизмы не должны мешать окружающим. Если человек включает громкую музыку ночью в колонках, то, скорее всего, от этого страдают соседи. Если же он использует наушники с шумоподавлением для повышения концентрации и работоспособности, то это нормально, заключил Фомин.

Ранее доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала, что классическая и "космическая" музыка, а также звуки природы помогают человеку заснуть. В свою очередь, грубая музыка с ударными партиями, гроулинг, рок и агрессивный рэп плохо влияют на сон.