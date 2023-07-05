Россиянам рассказали, какая музыка помогает заснуть

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Лучше всего помогают заснуть классическая и "космическая" музыка, а также звуки природы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на доцента кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерину Булгакову.

"Расслабиться поможет или "вечная" классика: "Лунная соната" Бетховена, "Лунный свет" Дебюсси, "Маленькая ночная серенада" Моцарта, произведения Чайковского и Рахманинова. Или современная музыка: джаз, "космические" композиции Жан-Мишеля Жара или Дидье Маруани, trance vocal, звуки природы", – сказала Булгакова.

При этом, по ее мнению, на сон плохо влияет грубая музыка с ударными партиями, а также "визжащие гитарные рифы", гроулинг, "орущие рокеры" и агрессивный рэп.

Булгакова подчеркнула, что фон, создаваемый музыкой, должен быть спокойным, не вызывать сильных эмоций, иначе можно не попасть в нужную фазу сна и есть риск "проснуться разбитым". Кроме того, не следует пользоваться наушниками, так как звуки, проникающие "прямо в мозг", не способствуют засыпанию, добавила эксперт.

Она также порекомендовала отложить гаджеты и занавесить окна за час до отхода ко сну. Еще больше пользы принесут практика медитации и дыхательные упражнения, выразила мнение доцент.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще обращаться к психологам. Опрос провели среди сотрудников российских компаний.

Согласно исследованию, среди причин стресса у сотрудников выделяются большие объемы работы (50%), неуверенность в будущем (43%), личные проблемы работников (43%), новости (39%) и установленные для выполнения задач сроки (37%).

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