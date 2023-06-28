Россияне стали чаще обращаться к психологам

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Большая часть соискателей (64%) и представителей российских компаний-работодателей (97%) считают, что личные проблемы могут оказывать влияние на качество работы и продуктивность сотрудников. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследования, проведенные сервисом hh.ru и психологической платформой Alter.

Согласно опросу, среди причин стресса у сотрудников работодатели назвали большие объемы работы (50%), неуверенность в будущем (43%), личные проблемы работников (43%), новости (39%) и установленные для выполнения задач сроки (37%).

По словам аналитиков, сами работники в первую очередь говорят о неуверенности в завтрашнем дне (46%), о новостях и социально-политическом контексте (34%), об отношениях с директорами (32%), атмосфере в рабочем коллективе (26%), реже всего сотрудники говорили, что к стрессу приводят объем работы (23%).

В опросе указано, что для того, чтобы справиться со стрессом, люди выбирают разный досуг. Больше всего сотрудники компаний говорили, что с неприятным состоянием им помогает правиться сон (51%), разговоры с близкими или друзьями (41%) и спорт (35%). Разговоры с психологами и психотерапия оказались на 10 месте топа вещей, которые позволяют справиться со стрессом.

Отмечается, что женщины намного чаще обращаются к услугам психотерапевтом, чем мужчины – 11% против 4% соответственно.

Аналитики попросили россиян оценить свой уровень тревоги по 10-бальной шкале и, согласно исследованиям, 25% соискателей оценили свой уровень достаточно высоко – 7–8 баллов, еще 12% сообщили о высоком уровне – 9–10 баллов.

Больше половины работодателей (51%) оценили эмоциональной состояние своих работников на 3 по пятибалльной шкале, 21% оценили состояние сотрудников на 1–2 балла, при этом 34% работодателей оценили состояние руководителей компании на 1–2 балла.

Среди соискателей только 33% сообщили, что не удовлетворены своим психологическим соостоянием, а 6% сотрудников смогли поставить своему состоянию самый высший балл, указано в исследовании.

Аналитики отметили, что больше всего жизнерадостных сотрудников среди строителей и юристов, а самыми депрессивными оказались HR-менеджеры.

Также исследования продемонстрировали рост обращений россиян к психологам. Так, в этом году о том, что они когда-либо обращались за психологической помощью, заявили 27% работников, в конце 2021 года об этом говорили 18%. Среди респондентов 82% мужчин сообщили, что никогда не беседовали с психологами, об этом же сказали 65% женщин.

Ранее сообщалось, что почти у 50% россиян с начала 2023 года ухудшилось состояние ментального здоровья. По словам аналитиков, главной причиной беспокойства у опрошенных являются проблемы с самореализацией (61,2%), общественно-политическая ситуация (57%), состояние ментального здоровья (50,6%) и физического (43,2%).



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