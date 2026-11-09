Облачная погода без осадков ожидается в Москве 9 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в первый день недели, 9 ноября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура в Москве будет в пределах от 5 до 7 градусов тепла, по области – от 3 до 8 градусов выше нуля.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 2 градусов.

Небольшие осадки, включая снег, не исключены в Москве с 12 по 15 ноября. По словам синоптиков, ночью в эти дни возможны снег или снежинки, днем – также. При этом специалисты не прогнозируют существенных перепадов температуры в течение недели.

Метеорологи отмечают, что погоду во второй декаде ноября будет определять глубокая осень, поэтому зима не придет в срок.