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Европейские страны, включая Францию, примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины, которые пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL.

"Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях", – сказал глава ведомства.

При этом Барро не уточнил, кто именно будет представлять европейскую сторону на встрече.

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. На встрече планируется обсудить ряд вопросов, в том числе гарантии безопасности после окончания конфликта, а также снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Ожидается, что американскую делегацию возглавят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Украинскую сторону представят руководитель службы внешней разведки страны Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и другие дипломаты.