Reuters: Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах по Украине в Абу-Даби

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, как ожидается, будут представлять Вашингтон на переговорах по Украине в Абу-Даби. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника США.

Другие детали повестки переговоров пока не раскрываются.

Ранее Уиткофф сообщил, что переговоры делегаций РФ и Украины при посредничестве США состоятся в столице ОАЭ 10–11 ноября. Консультации будут сосредоточены на послевоенных договоренностях по безопасности, снижении эскалации, гуманитарных усилиях и следующих шагах к миру.

Помимо этого, американские дипломаты планируют на текущей неделе встретиться в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО, чтобы обсудить гарантии безопасности для Киева, послевоенную архитектуру безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.