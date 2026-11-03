Дмитриев заявил, что мир ценит миротворческие усилия Трампа

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Международное сообщество высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа и его администрации по разрешению конфликта в Украине. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мир ценит миротворческие усилия президента Трампа и его команды", – написал он в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал заявление спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа о том, что трехсторонние переговоры России, США и Украины на уровне рабочих групп пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября.

Уиткофф подчеркнул, что обсуждения будут направлены на послевоенные соглашения по безопасности, уменьшение напряженности, гуманитарную помощь и дальнейшие шаги к миру.