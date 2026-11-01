Ушаков заявил, что Путин никогда не отказывался от разговоров с Зеленским

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Владимир Путин ни разу не отказывался от разговоров и ответит, если ему позвонит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Он также отметил, что Зеленский через различные источники передает сигналы о готовности к общению. При желании украинский президент может приехать в Москву, если хочет поговорить с Путиным, указал Ушаков.

Кроме того, он заявил, что первые раунды переговоров по украинскому конфликту должны пройти в трехстороннем формате США – Россия – Украина.

"Может, этот стол, может, какой-то другой, столы найдутся там потом. Но начать нужно именно так, потому что мы имеем с американцами рабочие контакты. Поэтому логично, конечно, чтобы в трехстороннем формате прошли по крайней мере первые раунды переговоров", – пояснил помощник главы государства.

Ранее Путин заявил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию конфликта в трехстороннем формате. Среди ключевых тем он назвал гарантии безопасности для России и Украины после достижения окончательных мирных договоренностей.

Ушаков заявил, что Россия в ближайшее время определит состав делегации для переговоров. По его словам, основные участники намечены, однако окончательный список пока не утвержден.

