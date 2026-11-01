Фигуристы Гуменник и Плескачева выиграли этап Гран-при России в Красноярске

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь; РИА Новости/Алексей Филиппов

Фигуристы Петр Гуменник и Лидия Плескачева стали победителями третьего этапа Гран-при России в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.

По сумме двух программ Гуменник набрал 287,23 балла (104,16 за короткую программу + 183,07 за произвольную). Второе место занял Николай Угожаев (265,57; 94,89 + 170,68). Тройку призеров замкнул Даниил Самсонов (251,12; 84,31 + 166,81).

В свою очередь, Плескачева получила 224,82 балла (78,65 за короткую программу + 146,17 за произвольную). Второе место взяла Вероника Яметова (213,45; 72,13 + 141,32). Третьей стала Анна Фролова (211,97; 75,78 + 136,19).

Ранее фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов заняли первое место среди спортивных пар на стартовом этапе Гран-при России. Соревнования проходили в Казани. Второе место заняли Таисия Щербинина и Артем Петров, а тройку лидеров замкнули Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

