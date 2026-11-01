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01 ноября, 12:01

Общество

Средняя зарплата более 150 тыс рублей отмечена в пяти регионах РФ

Фото: depositphotos/Tiko0305

Средняя заработная плата более 150 тысяч рублей в августе 2026 года отмечена в пяти субъектах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Лидером по уровню оплаты труда стала Чукотка, где средняя зарплата достигла 220 010 рублей. В Магаданской области показатель составил 192 873 рубля, в Ямало-Ненецком автономном округе – 183 636 рублей. В Москве средняя зарплата в августе равнялась 176 138 рублей, а в Камчатском крае – 155 676 рублей.

В целом по России средняя зарплата в августе 2026 года составила 103 014 рублей.

Ранее Владимир Путин сообщил, что уровень реальных заработных плат в России в первом квартале 2026 года увеличился на 6,3%. Он также отметил, что уровень безработицы в стране составляет 2,3%, а на Дальнем Востоке – 2,2%.

Между тем руководитель партии "Справедливая Россия", глава фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил установить МРОТ на уровне не ниже 60 тысяч рублей. По его словам, в стране стремительно растут расходы граждан. В первом полугодии жители стали откладывать вдвое меньше средств – всего 4,4%. Расходы увеличились на 13,7%, тогда как доходы – только на 7%.

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