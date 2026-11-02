В российских детсадах появится курс о правильном питании

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Программу занятий о здоровом питании для дошкольников разработали Институт изучения детства, семьи и воспитания и Общественный совет при Роспотребнадзоре при поддержке Минпросвещения. Об этом сообщает газета "Известия".

Новый образовательный блок включат в федеральный проект "Добрые игры" – аналог "Разговоров о важном", который начал действовать во всех российских детских садах в сентябре 2026 года.

Занятия будут адаптированы под возраст воспитанников – предусмотрены отдельные программы для детей 3–4, 4–5, 5–6 и 6–7 лет. Содержание бесед также будет меняться по мере взросления дошкольников.

Самым маленьким помогут освоить базовые гигиенические навыки и правила поведения за столом, а также научат различать основные виды продуктов – от овощей и фруктов до мяса, молока и зерновых.

В старших группах акцент сделают на связи между рационом и самочувствием. Детям объяснят, почему организму нужна энергия и как различные продукты влияют на бодрость, активность и сохранение здоровья. Отдельными темами станут выращивание сельскохозяйственных культур в полях и огородах, а также разведение водных организмов в реках и морях.

Чтобы сделать занятия доступнее, для воспитателей подготовили иллюстрированные карточки. Они станут наглядным дополнением к беседам с детьми.

Исполняющий обязанности директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков рассказал, что при подготовке программы особое значение имело участие Общественного совета при Роспотребнадзоре. По его словам, совместная экспертиза позволила сформировать содержание, которое отвечает принципам здорового питания и одновременно учитывает интересы дошкольников.

Цветков также пояснил, что проект направлен на знакомство детей с традиционными ценностями России, среди которых жизнь и здоровье. Он назвал подготовленный комплект материалов основой для дальнейшей работы и выразил уверенность, что в будущем воспитатели получат разработки и по другим направлениям.

Материалы уже поступили во все детские сады страны, сообщил глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Он добавил, что совет вместе с ведомством продолжает продвигать принципы здорового питания.

Ранее в Минпросвещения сообщили о планах ввести единые требования к оснащению российских детских садов. По словам директора профильного департамента ведомства Александра Реута, учреждениям установят обязательный базовый перечень оборудования, игр и игрушек, чтобы обеспечить детям равные стартовые возможности.

При этом детсады смогут самостоятельно приобретать дополнительные средства обучения и воспитания сверх утвержденного минимума.

