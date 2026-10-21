В Госдуме предложили создать дежурные группы в детских садах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России предложили организовать в каждом детском саду дежурную группу для детей, чьи родители задерживаются на работе и не успевают забрать ребенка вовремя. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

"Не всегда есть возможность забрать ребенка вовремя из детского сада, поскольку у каждого из нас бывают форс-мажорные обстоятельства, которые заставляют задержаться на работе. Так почему же не организовать в каждом дошкольном учреждении дежурную группу, в которой вечером будут дети, чьи родители задерживаются на работе", – цитирует парламентария РИА Новости.

Свои предложения депутат намерен направить в министерство просвещения России. По его мнению, такая мера помогла бы разгрузить родителей и снять с них часть повседневного напряжения, связанного с необходимостью успевать одновременно и на работе, и в семье.

Антропенко отметил, что порой родители, которые не могут вовремя забрать ребенка из детсада, оказываются в "замкнутом круге": рядом нет близких, готовых подстраховать, а рабочий график не всегда позволяет уйти раньше.

В качестве примера депутат привел ситуацию женщины, которая обращалась к нему. Ее супруг находится в зоне СВО, а она работающая мама. В связи с этим у не всегда имеет возможность забрать ребенка вовремя. По словам парламентария, родителей, которым по разным причинам приходится воспитывать ребенка в одиночку, в стране не мало.

Он подчеркнул, что нужно быть более участливыми особенно к детям и их родителям, ведь Россия держит курс на повышение демографии и создание комфортной среды для семей с детьми.

Вместе с тем Минпросвещения РФ планирует изменить подход к обучению в детских садах в рамках нового стандарта. Главный упор сделают не на заучивании букв и цифр, а на приобщении к родной культуре, литературе, традициям и моральным ориентирам.