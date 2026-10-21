Собянин: Москва расширит возможности собственных ИИ-решений в работе медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возможности собственных ИИ-решений в работе медиков расширят в рамках бюджета на 2027–2029 годы, сообщил Сергей Собянин в MAX.

По его словам, столица продолжит развивать цифровых помощников медиков, работающих на генеративных нейросетях. Сейчас действуют более 20 сервисов, а несколько новых решений проходят тестирование перед внедрением.

Москва будет делиться цифровыми медицинскими разработками с другими регионами страны. В частности, речь идет о платформе "МосМедИИ", которая предоставляет врачам в России сервисы ИИ для анализа лучевых исследований. Этой платформой пользуются 2,5 тысячи медицинских организаций в 75 субъектах страны и ряд федеральных медцентров.

Регионы получили доступ к быстрой диагностике без самостоятельных разработок. Например, в стационарах и поликлиниках Санкт-Петербурга продолжают внедрять ЕМИАС. Это позволит автоматизировать ключевые процессы медпомощи города и откроет петербуржцам онлайн-доступ к электронным медкартам, телемедицинским консультациям и умным сервисам на базе ИИ, резюмировал градоначальник.

Ранее Собянин рассказывал, что московское здравоохранение проходит самую масштабную трансформацию за последние десятилетия. Изменения затрагивают практически каждое звено, а самое пристальное внимание уделяется улучшению помощи детям. В частности, в столице работают девять детских стационаров, а также детские отделения больницы имени М. П. Кончаловского в Зеленограде и ММКЦ "Коммунарка" в ТиНАО.

