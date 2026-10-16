Сергей Собянин рассказал, как Москва развивает стационарную медицину для детей

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Московское здравоохранение сейчас проходит самую масштабную трансформацию за последние десятилетия. Изменения затрагивают практически каждое звено, а самое пристальное внимание уделяется улучшению помощи детям, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

В столице работают девять детских стационаров, а также детские отделения больницы имени М. П. Кончаловского в Зеленограде и ММКЦ "Коммунарка" в ТиНАО.

В прошлом году лечение в городских больницах прошли более 330 тысяч детей, большинство из них – москвичи. Еще около 60 тысяч юных пациентов ежегодно приезжают из других регионов России: как правило, им нужны сложные операции, высокотехнологичная помощь или лечение по редким медицинским профилям.

Первое направление работы – инфраструктура. В прошлом году открылся новый комплекс Детской больницы святого Владимира, за год помощь там получили более 75 тысяч детей. Сейчас на улице Алябьева в Филевском парке возводится новый многопрофильный комплекс, который заметно расширит возможности детского здравоохранения города.

Второе – оснащение. Только в 2025–2026 годах для детских стационаров закупили более 860 единиц медицинского оборудования: магнитно-резонансный томограф, ангиограф, рентгенодиагностические аппараты, системы ультразвуковой визуализации. В числе последних поставок – техника для оптической когерентной томографии сетчатки глаза, ЛОР-комбайны с системой визуализации, рентгенографические аппараты типа С-дуга, эндоскопическое оборудование. Предстоит поставить еще более 760 единиц.

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – Клинике доктора Рошаля – установят сверхвысокопольный магнитно-резонансный томограф с напряженностью магнитного поля 3,0 Тесла. В Морозовской больнице после модернизации исторические корпуса оснастят реанимационным, офтальмологическим, симуляционным и кардиологическим оборудованием.

За пять лет объем высокотехнологичной помощи детям в городе увеличился в два раза. В прошлом году столичные врачи провели более 10 тысяч таких вмешательств по 18 профилям. Чаще всего это сложные операции в травматологии, ортопедии и урологии.

Третье направление – замкнутый цикл оказания помощи, когда диагностика, лечение и дальнейшее наблюдение сосредоточены в одном месте у одной команды специалистов. Раньше в сложных случаях родителям приходилось обращаться сразу в несколько медицинских организаций.

Детям, которым помощь необходима с первых дней жизни, в Москве помогают система персонального сопровождения и проект "Ранняя помощь". В его составе – четыре центра ранней помощи на базе Морозовской и Филатовской больниц, больницы имени Башляевой и ММКЦ "Коммунарка", а также 16 социальных центров развития.

С детьми и их родителями занимаются мультидисциплинарные команды: врачи, психологи, логопеды, педагоги и другие специалисты. К медицинским центрам прикреплены около 4 тысяч детей.

Для пациентов со сложной патологией, которым требуются длительное наблюдение и помощь нескольких специалистов, открыты шесть специализированных центров по трем направлениям: кардиохирургия, кардиология и гастроэнтерология. Под наблюдением там находятся более 6 тысяч детей.

Четвертое – ранняя реабилитация, которая начинается прямо во время лечения в стационаре. Программы восстановления для каждого ребенка составляют мультидисциплинарные бригады, они работают в Морозовской и Филатовской больницах, Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого, Центре детской психоневрологии, больнице имени Башляевой и ММКЦ "Коммунарка".

Для восстановления двигательных и речевых функций применяют более десяти методик: лечебную физкультуру, физиотерапию, тренажеры с биологической обратной связью, роботизированные технологии.

Именно в Клинике доктора Рошаля первыми в стране разработали методику комплексного восстановления детей после тяжелых травм – черепно-мозговых и спинномозговых, повреждений позвоночника и суставов. Восстановление запускают уже в остром периоде, включая время, проведенное в реанимации, и продолжают в отделениях интенсивной терапии и хирургических отделениях.

В центре имени Войно-Ясенецкого детям с заболеваниями нервной системы, онкологией, последствиями тяжелых травм и ДЦП помогают детские экзоскелеты: устройства адаптируются под параметры ребенка и формируют правильный двигательный стереотип.

Пятое направление – комфортная среда в больницах. Это игровые и образовательные зоны, любимые персонажи в коридорах и даже в операционных, спектакли и концерты творческих коллективов.

"Детское здравоохранение – наша гордость и предмет особой заботы. Будем всегда стремиться к тому, чтобы наши малыши и ребята постарше получали самое лучшее лечение", – заключил Собянин.

Ранее градоначальник отметил, что роботическая хирургия стала неотъемлемой частью системы здравоохранения Москвы. За последние пять лет число таких операций увеличилось в четыре раза.

В городских больницах за первое полугодие 2026 года провели более 2,5 тысячи роботических вмешательств – на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Роботические системы применяют в онкологии, общей хирургии, травматологии, ортопедии, акушерстве и гинекологии.

